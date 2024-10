Calcionews24.com - Roma-Inter, le pagelle dei tecnici: Inzaghi blinda la difesa, ma gli infortuni… le prossime decisive per Juric?

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024), ledei due allenatori dopo la vittoria ottenuta in trasferta dai nerazzurri: promossorimandato, leFinisce 1-0 per gli ospiti: un doppio errore di Zalewski e Celik permette a Lautaro Martinez di trovare il gol decisivo. Una vittoria importante per Simone, che già nel primo tempo è