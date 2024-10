Lanazione.it - Ritorna il Cortona Jazz, in arrivo un’edizione carica di grande musica e nuove sonorità

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 –ile si prepara addie di. Il festival che prenderà il via mercoledì 23 ottobre con un concerto nella cannoniera della Fortezza del Girifalco. Protagonista Steve Cardenas, chitarrista americano tra i più esperti, allo stesso tempo un maestro del, avendo suonato con leggende come Carla Bley, Charlie Haden, Paul Motian o famosi artisti pop come la vincitrice del Grammy Norah Jones. È anche un rinomato docente presso la New School di New York, ha scritto anche libri su Thelonious Monk. Assieme a lui il bassista aretino Francesco Ponticelli, da anni al vertice delitaliano con collaborazioni prestigiose, da Enrico Rava a Paolo Fresu, ed il batterista di New York Eric Mc Pherson leggendario musicista che ha collaborato con Jackie McLean.