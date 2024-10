Genovatoday.it - Regionali: parata di big nell'ultima settimana, oggi Calenda, si chiude con Meloni, Salvini e Tajani

Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)di bigdi campagna elettorale per le elezioni in Liguria a sostegno dei candidati alla presidenza della Regione. Il primo appuntamento è quello dipomeriggio alle 18 alla sala Cap di via Albertazzi, dove è atteso il leader di Azione Carlo, in sostegno al