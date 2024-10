Rapina e botte all'anziana, condannato a 9 anni di carcere (Di lunedì 21 ottobre 2024) E' stato condannato a 9 anni di carcere il 49enne di Fondi che a marzo scorso aveva picchiato un'anziana nel cui appartamento si era introdotto per poi derubarla. Eugenio Di Sarra, accusato di Rapina aggravata, questa mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale Latinatoday.it - Rapina e botte all'anziana, condannato a 9 anni di carcere Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) E' statoa 9diil 49enne di Fondi che a marzo scorso aveva picchiato un'nel cui appartamento si era introdotto per poi derubarla. Eugenio Di Sarra, accusato diaggravata, questa mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale

