Raccontare i Musei via alla terza edizione della rassegna Zuchtriegel ospite della Fondazione Felice

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Torna con un nuovo ciclo di appuntamenti Narrare il Patrimonio Museale, lanata nel 2022 e unica in Italia per i temi trattati, giunta, promossa ed organizzata dEzio De.Da ottobre 2024 fino a giugno 2025, sette incontri per attraversare e approfondire, ancora una volta, i tanti aspetti del mondoMuseografia eMuseologia.Ladi Narrare il Patrimonio musealerà protagonisti del panorama internazionale come Alexander Schwarz, partner dello studio David Chipperfield Architects e Adam D. Weinberg già direttore del Whitney Museum of American Art di New York. Ed ancora nel teatro di Palazzo Donn’Anna si alterneranno i contributi di Marco Sala, Andrea Viliani, Stefano Karadjov, Pier Federico Caliari, lo Studio Migliore+Servetto.