Questo non è un Paese di culle: calano le nascite, 6 per ogni mille abitanti (Di lunedì 21 ottobre 2024) La denatalità non si ferma, ancora un record al ribasso per le nascite: nel 2023 scendono a 379.890, registrando un calo del 3,4% sull'anno precedente. Lo indica l'Istat del Report sulla natalità e fecondità della popolazione residente nel 2023. Un calo delle nascite che prosegue incessantemente anche nel 2024, nonostante i propositi e le azioni

Nuovo record negativo nascite - per l’Istat calo del 3 - 4% nel 2023 - La diminuzione dei nati da coppie di genitori entrambi italiani costituiscono oltre i tre quarti delle nascite totali. I nati da genitori italiani, pari a 298. La riduzione rilevata in tale periodo è stata annualmente di circa 13mila unità. Il calo delle nascite, oltre che dalla ormai stabile bassa tendenza ad avere figli (1,2 figli per donna nel 2023), è anche causato dai mutamenti strutturali ... (Lapresse.it)

L’Istat registra un nuovo record al ribasso per le nascite in Italia : «13mila in meno nel 2023» – Il report - Diminuiscono i primogeniti registrando nel 2023 un – 3,1% rispetto al 2022 e ritornano ai livelli del 2021. Il calo delle nascite prosegue anche nel 2024: in base ai dati provvisori relativi – si legge nel report – a gennaio-luglio le nascite sono 4. Il calo delle nascite «che comporta un nuovo superamento al ribasso del record di denatalità, si inserisce in un trend ormai di lungo corso», si ... (Open.online)