Trevisotoday.it - Pranzo sociale AIL Treviso

Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildi AILtorna il prossimo 10 novembre alle ore 12.30 al Centro parrocchiale Beato Enrico di Biancade, in Via Paris Bordone 1. L'appuntamento, a cui seguirà una lotteria con ricchi premi, sarà gratis per i bambini fino a 6 anni, dai 7 ai 12 avrà un costo di 15 euro mentre