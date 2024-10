Messinatoday.it - Poste, al via i lavori di trasformazione dell'ufficio di Montagnareale col progetto Polis

Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)Italiane comunica che l’postale dida domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e’accoglienza.La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicinopostale di Patti in via Garibaldi