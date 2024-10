Pordenone Calcio, il presidente Lovisa evade l'Iva e per evitare sanzioni intesta tutto ai figli: ma la Finanza lo scopre, sequestro di 622mila euro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pordenone - Su ordine del Tribunale di Pordenone, i finanzieri del comando provinciale hanno sequestrato 622mila euro al Pordenone Calcio, fallito l'anno scorso, e al suo amministratore pro Ilgazzettino.it - Pordenone Calcio, il presidente Lovisa evade l'Iva e per evitare sanzioni intesta tutto ai figli: ma la Finanza lo scopre, sequestro di 622mila euro Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)- Su ordine del Tribunale di, i finanzieri del comando provinciale hanno sequestratoal, fallito l'anno scorso, e al suo amministratore pro

Pordenone calcio in lutto : è morto l'ex portiere Lauro Canese - Tutta la comunità neroverde è in lutto per la scomparsa di Lauro Canese. L'annuncio è arrivato direttamente dalla società  che con un post su Facebook ci ha tenuto a ricordare la lunga carriera dell'ex portiere del Pordenone, uno dei giocatori che più hanno rappresentato la maglia dei ramarri... (Pordenonetoday.it)