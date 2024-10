Ponte Stretto, accordo con Ue per cofinanziamento ferrovie (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Società Stretto di Messina e Cinea (Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency della Commissione Europea) hanno firmato il Grant Agreement per il cofinanziamento europeo dei costi di progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo rende noto la società, spiegando che si tratta di un "contributo a fondo perduto di circa 25 milioni di euro" che copre il 50% dei costi di progettazione esecutiva dell'opera, per la parte imputabile all'infrastruttura ferroviaria. Quotidiano.net - Ponte Stretto, accordo con Ue per cofinanziamento ferrovie Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Societàdi Messina e Cinea (Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency della Commissione Europea) hanno firmato il Grant Agreement per ileuropeo dei costi di progettazione esecutiva delsullodi Messina. Lo rende noto la società, spiegando che si tratta di un "contributo a fondo perduto di circa 25 milioni di euro" che copre il 50% dei costi di progettazione esecutiva dell'opera, per la parte imputabile all'infrastruttura ferroviaria.

