Poli l’ha fatto ancora un nuovo whisky tra quelli italiani

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ci risiamo,di: si chiama Conclave ed è la seconda etichetta diper la storica distilleria, oltre che il secondomade in Veneto finora uscito (altri attendono di abbandonare le botti nei prossimi anni). La notizia arriva a pochi giorni – il periodo è favorevole ­– dalla prima release deldi Strada Ferrata e, anche in questo caso, Linkiesta Gastronomika ha avuto la possibilità di fare un assaggio in anteprima per raccontarvi cosa c’è dentro la bottiglia. Conclave si inserisce così nel crescente numero dinostrani, che negli ultimi anni stanno approdando sul mercato e che continueranno a uscire nel prossimo futuro. Se è quello che state pensando, no, non si tratta della nuova moda dopo il gin – anche se con il gin qualche connessione ce– e non è neanche una moda nata dall’oggi al domani.