Pogacar non è ingordo | Vincere i tre Grandi Giri in un anno è possibile Ma la squadra…

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tadejsembra aver deciso di rimandare ulteriormente il progetto tripletta Giro-Tour-Vuelta in una singola stagione. Il fenomeno sloveno, reduce da un 2024 mostruoso in cui ha dominato il Giro d’Italia ed il Tour de France, trionfando anche ai Mondiali di Zurigo ed in due Classiche Monumento, la Liegi ed il Lombardia, ha annunciato infatti che nel 2025 prenderà parte a duesu tre. “Penso siatutti e tre inello stesso. Non mi entusiasma stare lontano così a lungo. L’prossimo farò due corse a tappe da tre settimane, ma in futuro mi lascio aperte più opzioni. Potrei fare solo una corsa, o magari nessuna. Rispetto i miei compagni: la UAE ha il potenziale perun grande giro anche senza di me, e non voglio essere egoista o creare tensioni in squadra“, ha spiegato il nativo di Komenda a SiOL.