Pink rimanda quattro date del tour: «motivi che sfuggono al mio controllo» (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Per motivi al di là del mio controllo, dobbiamo posticipare i nostri prossimi quattro show a Lincoln, Sioux Falls, Milwaukee e Des Moines.». Doccia gelata per i fans americani di Pink. La cantante statunitense ha annunciato tramite i suoi canali social il rinvio di ben quattro date del Summer Carnival tour, tra il 20 e 24 ottobre. La tournée, partita il 7 giugno 2023, dovrebbe concludersi a fine novembre, salvo ulteriori imprevisti Pink non ha dato spiegazioni, ma si è detta molto dispiaciuta per l’accaduto. Per la cantautrice, questo è il secondo stop forzato nel giro di pochi mesi; la scorsa estate, infatti, aveva dovuto cancellare un’altra tappa per ordine del medico, in merito ad un problema di salute non specificato. «Mi dispiace darvi questa notizia» – ha scritto nel suo post – «ma stiamo lavorando per riprogrammare ognuno degli spettacoli prima possibile. Metropolitanmagazine.it - Pink rimanda quattro date del tour: «motivi che sfuggono al mio controllo» Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Peral di là del mio, dobbiamo posticipare i nostri prossimishow a Lincoln, Sioux Falls, Milwaukee e Des Moines.». Doccia gelata per i fans americani di. La cantante statunitense ha annunciato tramite i suoi canali social il rinvio di bendel Summer Carnival, tra il 20 e 24 ottobre. Lanée, partita il 7 giugno 2023, dovrebbe concludersi a fine novembre, salvo ulteriori imprevistinon ha dato spiegazioni, ma si è detta molto dispiaciuta per l’accaduto. Per la cantautrice, questo è il secondo stop forzato nel giro di pochi mesi; la scorsa estate, infatti, aveva dovuto cancellare un’altra tappa per ordine del medico, in merito ad un problema di salute non specificato. «Mi dispiace darvi questa notizia» – ha scritto nel suo post – «ma stiamo lavorando per riprogrammare ognuno degli spettacoli prima possibile.

