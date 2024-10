Picerno-Potenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Potenza, match dello stadio Donato Curcio valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine padrona di casa, dopo la sconfitta a sorpresa incassata nello scorso turno contro il Taranto, vuole tornare alla vittoria e spera di farlo davanti ai propri tifosi in modo tale da non perdere ulteriore terreno dal Benevento capolista. SEGUI LA diretta Picerno-Potenza, come seguire il match La formazione lucana, dal suo canto, ha perso una sola partita nelle ultime cinque giornate e ha intenzione di proseguire questo trend positivo, puntando anche al sorpasso in classifica proprio nei confronti del Picerno. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 21 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252 e in chiaro su Rai Sport HD. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Donato Curcio valevole per la decima giornata del campionato italiano di. La compagine padrona di casa, dopo la sconfitta a sorpresa incassata nello scorso turno contro il Taranto, vuole tornare alla vittoria e spera di farlo davanti ai propri tifosi in modo tale da non perdere ulteriore terreno dal Benevento capolista. SEGUI LA, come seguire il match La formazione lucana, dal suo canto, ha perso una sola partita nelle ultime cinque giornate e ha intenzione di proseguire questo trend positivo, puntando anche al sorpasso in classifica proprio nei confronti del. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 21 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252 e in chiaro su Rai Sport HD. Sportface.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Picerno-Potenza - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - COME SEGUIRLA LA DIRETTA LIVE DI PICERNO-POTENZA PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH PICERNO-POTENZA The post LIVE – Picerno-Potenza, Serie C 2024/25 (DIRETTA) appeared first on SportFace. Il Picerno dovrà però dimostrare di aver smaltito le scorie del primo ko stagionale a sorpresa contro il Taranto ultimo in classifica. (Sportface.it)

Picerno-Potenza oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - La compagine padrona di casa, dopo la sconfitta a sorpresa incassata nello scorso turno contro il Taranto, vuole tornare alla vittoria e spera di farlo davanti ai propri tifosi in modo tale da non perdere ulteriore terreno dal Benevento capolista. . RISULTATI E CLASSIFICA The post Picerno-Potenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

LIVE – Picerno-Potenza - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - . LA DIRETTA LIVE DI PICERNO-POTENZA PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH PICERNO-POTENZA The post LIVE – Picerno-Potenza, Serie C 2024/25 (DIRETTA) appeared first on SportFace. it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. La diretta live di Picerno-Potenza, match valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. (Sportface.it)