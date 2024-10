Per Olly è ‘Tutta vita’, il nuovo album: «Un disco animale in cui lasciamo parlare le canzoni» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Entusiasta in maniera disarmante e schietto come pochi altri artisti della sua generazione nel pop. E non solo perché non le manda a dire (in questo condivide lo spirito del miglior rap) ma perché non teme di raccontarsi, che la telecamera sia accesa o spenta. Olly non ci pensa due volte a farti ascoltare il primo abbozzo registrato di Devastante – oggi a quota Doppio Platino – con il testo ancora sgangherato. Federico è esattamente come lo ascolti, non nasconde la polvere (per usare un termine familiare nella sua discografia) sotto il tappeto semplicemente perché non lascia proprio che si accumuli. Pensieri ed azioni, errori e rimorsi, deragliamenti sentimentali, fallimenti e corse sferzante, il genovese li mette tutti sul piatto. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Entusiasta in maniera disarmante e schietto come pochi altri artisti della sua generazione nel pop. E non solo perché non le manda a dire (in questo condivide lo spirito del miglior rap) ma perché non teme di raccontarsi, che la telecamera sia accesa o spenta.non ci pensa due volte a farti ascoltare il primo abbozzo registrato di Devastante – oggi a quota Doppio Platino – con il testo ancora sgangherato. Federico è esattamente come lo ascolti, non nasconde la polvere (per usare un termine familiare nella suagrafia) sotto il tappeto semplicemente perché non lascia proprio che si accumuli. Pensieri ed azioni, errori e rimorsi, deragliamenti sentimentali, fallimenti e corse sferzante, il genovese li mette tutti sul piatto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Per Olly è ‘Tutta vita’ - il nuovo album : «Un disco animale in cui lasciamo parlare le canzoni» - Ironico, dicevamo, ma non certo superficiale. E poi ho già JVLI che è la mia ragazza, il mio psicologo, il mio medico, il mio allenatore!” Foto da Ufficio Stampa E poi c’è la musica “che è un’amante: ogni tanto c’è, ogni tanto se ne va perché ci sono le volte che non si fa trovare e non riesci a scrivere. (Funweek.it)

Olly : “Il mio album? Una pacca sulla spalla per dire che è sempre ‘Tutta vita’” - E sul suo ritmo di lavoro serrato: “Mi sento in un momento in cui ho voglia di scrivere. Il cantautore si esprime anche sul tema dei testi espliciti nel mondo del rap, spesso contestati: “Sembra che solo adesso si stia facendo caso a queste cose, ma la musica è da sempre esplicita e non credo che occorra censurare. (Dailyshowmagazine.com)

Olly : “Il mio album? Una pacca sulla spalla per dire che è sempre ‘Tutta vita’” - Il 25 ottobre esce il nuovo disco e il giovane cantautore genovese si racconta, dallo stress della vita milanese al ritmo frenetico del mercato musicale al desiderio di comprare casa ed esibirsi nella sua città Sognando un'amaca sotto un baobab (come canta in 'Quei ricordi là') o una fuga in Bolivia ('I cantieri del Giappone'), […]. (Sbircialanotizia.it)