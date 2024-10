Pallavolo: derby amaro per la Verodol Casciavola (Di lunedì 21 ottobre 2024) derby amaro per la Verodol CBD Casciavola che fra le mura amiche cede 3-1 alla Pallavolo Cascina incassando così la seconda sconfitta consecutiva. La squadra di Tagliagambe scende in campo con Lilli in regia, Vaccaro opposta, Ciampalini e Bolognini centrale, Messina e Barsacchi schiacciatrici Europa.today.it - Pallavolo: derby amaro per la Verodol Casciavola Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)per laCBDche fra le mura amiche cede 3-1 allaCascina incassando così la seconda sconfitta consecutiva. La squadra di Tagliagambe scende in campo con Lilli in regia, Vaccaro opposta, Ciampalini e Bolognini centrale, Messina e Barsacchi schiacciatrici

