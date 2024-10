Inter-news.it - Orlando: «Inter, impresa a Roma. Soffrendo e con due infortuni»

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Massimosottolinea la grandissimafatta dall’contro la. L’ex calciatore riassume l’ottava giornata di Serie A su TMW Radio. OTTAVA GIORNATA – L’ottava giornata di Serie A ha dato segnali importanti in vista del futuro della stagione. L’ha ricominciato a convincere nonostante le defezioni, Massimolo sottolinea: «La Juventus fatica negli ultimi 30 metri ma mostra solidità, corsa, fisicità. Mi impressiona per questo. Mancavano giocatori importanti, ma la Juve ti dà la sensazione di essere sempre lì pronta. A me è sembrata più una Juve tipo Allegri. Il Napoli? Se finiva il primo tempo 2-0 per l’Empoli non c’era nulla di male, ho visto un brutto Napoli con un mezzo rigore. L’l’ha fatta l’. Si fanno male in due e poiha vinto».