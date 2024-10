Palermotoday.it - Operatore 118 interviene dopo un incidente a Borgo Nuovo e viene colpito con una testata

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Era da poco arrivato nel luogo di unstradale per soccorrere i feriti ed è stato lui a finire in ospedaleaver ricevuto unain pieno volto. Episodio di violenza questa mattina in via Leonardo da Vinci alta, dalle parti di, dove undella Seus è stato