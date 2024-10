Omicidio Rozzano: in centinaia per l'ultimo saluto a Manuel (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Lutto cittadino a Rozzano con le bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali nel giorno dei funerali di Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffie la notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre da Davide Rezza, che ha confessato il delitto. "Ciao Manu": centinaia di persone hanno salutato il giovane di 31 anni nella Chiesa Evangelica Veritas accompagnando la bara sul sagrato col lancio di palloncini bianchi e blu in cielo. La comunità si è stretta attorno ai familiari e alla fidanzata Marika alla quale aveva mandato l'ultimo messaggio vocale poco prima dell'Omicidio. Agi.it - Omicidio Rozzano: in centinaia per l'ultimo saluto a Manuel Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Lutto cittadino acon le bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali nel giorno dei funerali diMastrapasqua, ucciso per un paio di cuffie la notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre da Davide Rezza, che ha confessato il delitto. "Ciao Manu":di persone hanno salutato il giovane di 31 anni nella Chiesa Evangelica Veritas accompagnando la bara sul sagrato col lancio di palloncini bianchi e blu in cielo. La comunità si è stretta attorno ai familiari e alla fidanzata Marika alla quale aveva mandato l'messaggio vocale poco prima dell'

