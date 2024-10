Tuttoandroid.net - Nuove beta di One UI 6 Watch per le serie Samsung Galaxy Watch6 e Watch5

Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) One UI 6stabile non è ancora pronto per il rilascio, ma nel frattempo ci sono dueper i6 e5. L'articolodi One UI 6per le6 e5 proviene da TuttoAndroid.