Lanazione.it - Nove daspo fino a 5 anni per gli scontri prima di Spezia-Reggiana

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La, 21 ottobre 2024 –per tifosi spezzini e reggiani, da parte della Questura della, in virtù deglidella gara del campionato di calcio di Serie B tradi sabato 5 ottobre. Quel giorno, in viale Aldo Ferrari si sono verificati alcunitra le tifoserie avversarie. In particolare il lancio di oggetti da parte della tifoseria locale contro i veicoli sui quali viaggiavano circa quaranta supporter emiliani in arrivo allo stadio, dava origine allo scontro fisico tra le due fazioni anche con l’utilizzo di aste, bastoni. Nella circostanza, i soggetti coinvolti, quasi tutti travisati, all'arrivo delle pattuglie delle forze dell’ordine in sirena, si davano precipitosamente alla fuga.