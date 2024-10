Ilfattoquotidiano.it - Nordio: “I migranti dichiarano da soli la provenienza, non c’è prova che arrivino da Paesi non sicuri” – Video

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Iche arrivano “sono di cittadinanza incerta e la loroè dichiarata da loro stessi, non hanno documenti e non c’è nessunacheda determinati, il che significa devolvere all’arbitrio di queste persone la definizione dei parametri di sicurezza o meno dai quali dicono di arrivare”. Così il ministro della Giustizia Carlonella conferenza stampa a palazzo Chigi. Di fatto, ha aggiunto il ministro, “una persona può arrivare da un Paese sicuro a tutti gli effetti ma dichiararsi per esempio bengalese che in relazione ad alcuni tipi di situazioni può non ritenersi sicuro”. L'articolo: “Idala, non c’èchedanon” –proviene da Il Fatto Quotidiano.