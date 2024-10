Bresciatoday.it - Non pagano la donna delle pulizie, arriva il marito e finisce a botte in casa

Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Aggredito con un attrezzo da lavoro, un uomo di 51 anni è finito in ospedale, al Civile di Brescia. Nulla di grave, per fortuna: sarebbe stato dimesso dopo le medicazioni del caso. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti per sedare la lite e ricostruire quanto