Chietitoday.it - Nella lite spuntano coltello e accetta: uomo ferito a Lanciano

Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)a colpi dinel fine settimana a, dove sabato sera è andata in scena anche una rissa in un bar del centro città.Nottata movimentata per la polizia di Stato, che è intervenuta in entrambi gli episodi. Dopo l'intervento intorno alle 22.30 per la rissa tra cinque