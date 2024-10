Dday.it - Nel 2029 un gigantesco asteroide sfiorerà la Terra: inizia la corsa contro il tempo per studiarlo da vicino

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Apophis, 375 metri di diametro, nelpasserà piùalladi un satellite geostazionario. La sonda RAMSES lo intercetterà per aiutarci a capire come poter deviare gli asteroidi pericolosi. Ne abbiamo parlato con Paolo Martino, il project manager di RAMSES che ha il compito di non mancare l'appuntamento con Apophis.