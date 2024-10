Lapresse.it - Natalità: Istat, nei primi 7 mesi del 2024 4.600 nascite in meno

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (LaPresse) – Secondo idati provvisori riferiti al periodo gennaio-luglio, lesono diminuite, rispetto allo stesso periodo del 2023, di 4.600 unità (-2,1%). Lo rileva l’. Nel 2023 abcira record negativo per lescendono a 379.890, registrando un calo del 3,4% sull’anno precedente. Il calo delleprosegue anche nel: in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio lesono 4.600 inrispetto allo stesso periodo del 2023. Il numero medio di figli per donna scende: si attesta a 1,20, in flessione sul 2022 (1,24) e la stima provvisoria elaborata suidelevidenzia una fecondità pari a 1,21.