Napoli, uomo si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere con bombola di gas (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un uomo si è barricato in casa e sta minacciando di farsi esplodere con una bombola di gas, ai Quartieri Spagnoli, a Napoli. L'uomo, pare un 50enne affetto da problemi psichici, si trova in un'abitazione di via Girardi. Sul posto sono presenti Polizia e Vigili del fuoco.

Uomo minaccia di farsi esplodere a Napoli - polizia sul posto - Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo sta minacciando di farsi esplodere, forse con una bombola di gas, ai Quartieri Spagnoli, zona centrale di Napoli. it. L’uomo si trova in una abitazione di via Girardi, strada che è stata chiusa da Polizia e Vigili del fuoco, presenti sul posto. . lo Uomo minaccia. (Anteprima24.it)

Napoli : uomo minaccia di esplosione in via Girardi - intervento delle forze dell’ordine in corso - Le reazioni della comunità e delle autorità L’episodio ha suscitato una forte preoccupazione tra gli abitanti dei Quartieri Spagnoli, un’area storica di Napoli, già nelle mani delle autorità di pubblica sicurezza per fenomeni di criminalità organizzata e problemi sociali. Dalle prime comunicazioni, non sembrano esservi feriti né altri incidenti legati all’evento in corso. (Gaeta.it)

