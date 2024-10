Napoli, tenta omicidio con due tredicenni: arrestato un minore (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un minorenne è stato arrestato perché insieme a due 13enni avrebbe tentato un omicidio a colpi di pistola in provincia di Napoli. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in un istituto penale per minorenni nei confronti di un ragazzo di accusato dei reati di tentato omicidio e porto abusivo L'articolo Napoli, tenta omicidio con due tredicenni: arrestato un minore proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unnne è statoperché insieme a due 13enni avrebbeto una colpi di pistola in provincia di. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in un istituto penale pernni nei confronti di un ragazzo di accusato dei reati ditoe porto abusivo L'articolocon dueunproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - tenta omicidio con due tredicenni : arrestato un minore - (Adnkronos) – Un minorenne è stato arrestato perché insieme a due 13enni avrebbe tentato un omicidio a colpi di pistola in provincia di Napoli. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in un istituto penale per minorenni nei confronti di un ragazzo di accusato dei reati di tentato omicidio e porto abusivo […]. (Periodicodaily.com)

Napoli - tenta omicidio con due tredicenni : arrestato un minore - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in un istituto penale per minorenni nei confronti di un ragazzo di […]. È accusato di un tentato omicidio avvenuto a gennaio a Nola Un minorenne è stato arrestato perché insieme a due 13enni avrebbe tentato un omicidio a colpi di pistola in provincia di Napoli. (Sbircialanotizia.it)

Napoli : minore arrestato per tentato omicidio e porto abusivo d’arma - coinvolti altri due adolescenti - Il provvedimento cautelare compendia gli esiti delle indagini condotte da personale del Commissariato di Nola in relazione al ferimento di un soggetto attinto da un colpo d’arma da fuoco al torace, avvenuto lo scorso mese di gennaio a Nola, che ha consentito, mediante la visione delle immagini degli impianti di video-sorveglianza della zona, di individuare i tre presunti autori. (Puntomagazine.it)