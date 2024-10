Napoli, tenta omicidio con due tredicenni: arrestato un minore (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un minorenne è stato arrestato perché insieme a due 13enni avrebbe tentato un omicidio a colpi di pistola in provincia di Napoli. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in un istituto penale per minorenni nei confronti di un ragazzo di accusato dei reati di tentato omicidio e porto abusivo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unnne è statoperché insieme a due 13enni avrebbeto una colpi di pistola in provincia di. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in un istituto penale pernni nei confronti di un ragazzo di accusato dei reati ditoe porto abusivo

Napoli : minore arrestato per tentato omicidio e porto abusivo d’arma - coinvolti altri due adolescenti - Arrestato un 18enne per tentato omicidio, indagati anche due minori di 14 anni grazie alle immagini di videosorveglianza Su delega del Procuratore per i Minorenni di Napoli, si comunica che, nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in IPM nei confronti di un minore di anni 18 poiché gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e porto abusivo ... (Puntomagazine.it)

