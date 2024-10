Napoli su Dragusin: possibile colpo per gennaio? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il difensore rumeno potrebbe lasciare il Tottenham Radu Dragusin potrebbe essere un obiettivo del Napoli per la sessione invernale di mercato. Il difensore rumeno, arrivato al Tottenham dopo la positiva esperienza al Genoa, sta trovando poco spazio tra le fila degli Spurs di Ange Postecoglu. Con solo 4 presenze stagionali, di cui appena due in Premier League, il minutaggio concesso al giocatore è stato finora molto ridotto. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Mirror, il Napoli sarebbe tra i club italiani interessati al centrale rumeno. I partenopei, infatti, sono alla ricerca di una valida alternativa a Buongiorno e Rrahmani, e Dragusin potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per rinforzare la difesa. Il possibile ritorno di fiamma del Napoli per Dragusin Dragusin aveva rifiutato il Napoli lo scorso inverno, preferendo trasferirsi in Premier League. Napolipiu.com - Napoli su Dragusin: possibile colpo per gennaio? Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il difensore rumeno potrebbe lasciare il Tottenham Radupotrebbe essere un obiettivo delper la sessione invernale di mercato. Il difensore rumeno, arrivato al Tottenham dopo la positiva esperienza al Genoa, sta trovando poco spazio tra le fila degli Spurs di Ange Postecoglu. Con solo 4 presenze stagionali, di cui appena due in Premier League, il minutaggio concesso al giocatore è stato finora molto ridotto. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Mirror, ilsarebbe tra i club italiani interessati al centrale rumeno. I partenopei, infatti, sono alla ricerca di una valida alternativa a Buongiorno e Rrahmani, epotrebbe rappresentare un’opportunità interessante per rinforzare la difesa. Ilritorno di fiamma delperaveva rifiutato illo scorso inverno, preferendo trasferirsi in Premier League.

Napoli - a gennaio obiettivo rinforzare la difesa : Radu Dragusin torna nel mirino degli azzurri? - Durante il prossimo mercato invernale, la SSC Napoli proverà a rinforzare la difesa. Attualmente, infatti, Juan Jesus e Rafa Marin non danno la stessa sicurezza dei titolari e per questo si potrebbe decidere di intervenire per acquistare un calciatore che, con il passare delle settimane, può arrivare ad un livello importante. (Dailynews24.it)

Napoli - non procede bene l’esperienza di Dragusin al Tottenham : nove partite in nove mesi in Inghilterra -  Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva individuato in Radu Dragusin il profilo ideale per rinforzare la squadra ma, quest’ultimo, ha poi deciso di provare una grande esperienza in Premier League, al Tottenham. it. . Lo scorso inverno, la SSC Napoli era alla ricerca di un nuovo difensore. (Dailynews24.it)