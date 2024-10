Napoli-New York: il trailer del nuovo film di Gabriele Salvatores (Di lunedì 21 ottobre 2024) 01 Distribution ha diffuso il trailer di Napoli-New York, ultimo lavoro del regista Premio Oscar Gabriele Salvatores, tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Napoli – New York è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica con Rai Cinema, con il contributo di FVG film Commission – PromoTurismoFVG. Il film sarà distribuito nelle sale italiane il 21 novembre da 01Distribution. Napoli-New York: sinossi Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata mesi prima. Universalmovies.it - Napoli-New York: il trailer del nuovo film di Gabriele Salvatores Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 01 Distribution ha diffuso ildi-New, ultimo lavoro del regista Premio Oscar, tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli.– New è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica con Rai Cinema, con il contributo di FVGCommission – PromoTurismoFVG. Ilsarà distribuito nelle sale italiane il 21 novembre da 01Distribution.-New: sinossi Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di unapiegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a Newper andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata mesi prima.

