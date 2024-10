Ilgiornaleditalia.it - Moussa Diarra, chi era il maliano ucciso a Verona dal poliziotto: precedenti per droga, consumatore di farmaci e senza permesso di soggiorno

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)aveva 26 anni ed era in Italia da quando ne aveva 15. Negli ultimi tempi pare fosse depresso per i suoi documenti e per 300 euro che il suo datore di lavoro non gli aveva ancora dato Èilda undopo che aveva dato in escandescenze