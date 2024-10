Morto Massimiliano Frezzato, il fumettista di ‘I custodi del Maser’ (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – È Morto il fumettista Massimiliano Frezzato, a soli 57 anni. A riportare la notizia colleghi e comunità del fumetto. "Apprendiamo con grande dispiacere – scrive la pagina di Cosenza Comics and Games – della scomparsa di Massimiliano Frezzato, fumettista di Torino, fra gli artisti italiani più apprezzati degli ultimi trent'anni e grande fonte Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Èil, a soli 57 anni. A riportare la notizia colleghi e comunità del fumetto. "Apprendiamo con grande dispiacere – scrive la pagina di Cosenza Comics and Games – della scomparsa didi Torino, fra gli artisti italiani più apprezzati degli ultimi trent'anni e grande fonte

Morto il fumettista Massimiliano Frezzato - creò ‘I custodi del Maser’ - Frezzato “sapeva essere emozionante come pochi – scrive oggi il collega Tauro –. Prima ancora aveva dato forma al personaggio di Margot nato dalla penna di Jerome Charyn. Nove volumi per tre trilogie, che avranno successo soprattutto negli Usa. “Margot in Badtown” e poi Margot in Badtown” sono pubblicati a partire dal 1990 da Comics Usa. (Quotidiano.net)