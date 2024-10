Agrigentonotizie.it - "Morì a causa di una infezione nosocomiale": sorella e nipoti citano l'Asp in giudizio

Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Si muore anche per presunte infezioni nosocomiali. E non è neanche la prima volta che qualcuno degli eredi cita l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento inper ottenere il riconoscimento di un risarcimento danni. A farlo, in quest'ultima occasione, sono stati i familiari - le sorelle