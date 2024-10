Moldavia, i risultati del referendum per l'adesione all'Ue: ecco chi ha vinto (Di lunedì 21 ottobre 2024) E' matematica la vittoria del Sì al referendum pro-Ue in Moldavia, anche se mancano ancora i dati da 19 seggi e il responso della Commissione elettorale. E' quanto risulta dai dati Ilmessaggero.it - Moldavia, i risultati del referendum per l'adesione all'Ue: ecco chi ha vinto Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) E' matematica la vittoria del Sì alpro-Ue in, anche se mancano ancora i dati da 19 seggi e il responso della Commissione elettorale. E' quanto risulta dai dati

Moldavia - sì per il rotto della cuffia al referendum per entrare nell'Unione Europea - ma il no è molto alto - La Moldavia ha detto sì, anche se di poco, e a lei non possiamo che rivolgere le parole del poeta: "lasciate ogni speranza voi che entrate" Sembrava che la Moldavia dicesse no all'Euro e all'Unione Europea. E invece il sì è passato per il rotto della cuffia, come usa dire. È questo l'esito de . (Ilgiornaleditalia.it)

La Moldavia si divide sul referendum per entrare nell’UE - La Moldavia si divide sul referendum Il referendum sull’adesione all’Unione Europea divide la Moldavia in due: 50,03% ha infatti votato a favore dell’adesione, mentre il 49,97% contro. La Moldavia si divide sul referendum per entrare nell’Unione europea. L’affluenza alle urne è […]. Nel frattempo, nelle elezioni presidenziali Maia Sandu è vicina ad ottenere un secondo mandato. (Periodicodaily.com)

Moldavia - referendum per l’ingresso nell’Ue : il sì passa in testa. La presidente europeista Sandu denuncia «frodi» - 832 voti), i contrari al 49,97% (730. . Foto copertina: ANSA/DUMITRU DORU | La presidente della Moldavia Maia Sandu L'articolo Moldavia, referendum per l’ingresso nell’Ue: il sì passa in testa. Lontani gli altri nove candidati, salvo per l’ex sindaco di Balti Renato Usatii al 13,74%, apertamente pro-Mosca. (Open.online)