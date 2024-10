Ilgiorno.it - Mobilitazione nel Cremonese, chiatta finisce alla deriva

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)ieri per tutto il giorno a Cremona e il. Il Po, all’altezza del ponte che collega Lombardia ieri pomeriggio, ha superato la prima soglia di attenzione (ordinaria, giallo) andando oltre i due metri sopra lo zero idrometrico. Gli operatori dell’Aipo, i volontari della Protezione civile e i sindaci dei paesi dell’asta sono stati in prima linea a monitorare il deflusso. I invase tutte le prime golene, il fiume sta ricoprendo la strada alzaia, interdetta al transito, e lambendo gli ingressi delle società canottieri cittadine come i circoli sportivi rivieraschi dei paesi. La situazione più critica si è verificata trae Parmense: unasi è staccata dagli ormeggi a Zibello andandoe per precauzione è stato chiuso temporaneamente il ponte Verdi a San Daniele Po.