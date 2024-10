Sbircialanotizia.it - Miriam Leone: “Vi racconto i sogni della Fallaci a vent’anni”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’attrice siciliana nel ruolo di una giovanissima Oriana delle origini, la serie in 8 episodi presentata oggi alla Festa del Cinema di Roma "Nel titolo non c’è il nome di Oriana, perché Miss‘diventerà’ Oriana. È undi formazione in cui una giovane ragazza discopre sé stessa cercando di affermarsi facendo