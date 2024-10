Milan-Club Brugge, rivedi la conferenza stampa di Paulo Fonseca (VIDEO) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Club Brugge, match della terza giornata di Champions League: di seguito ecco il VIDEO per riascoltare le sue parole in versione integrale, oltre alle dichiarazioni da parte di Tijjani Reijnders, presente insieme al tecnico portoghese a Milanello nell’appuntamento dedicato ai media in vista del match contro la formazione belga, fissato per le ore 18.45 di martedì 22 ottobre. Milan-Club Brugge, rivedi la conferenza stampa di Paulo Fonseca (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ha parlato inalla vigilia di, match della terza giornata di Champions League: di seguito ecco ilper riascoltare le sue parole in versione integrale, oltre alle dichiarazioni da parte di Tijjani Reijnders, presente insieme al tecnico portoghese aello nell’appuntamento dedicato ai media in vista del match contro la formazione belga, fissato per le ore 18.45 di martedì 22 ottobre.ladi) SportFace.

Milan-Club Brugge - Fonseca : “Siamo dei santi - dobbiamo essere più diavoli” - Noi siamo un po’ santi… Dobbiamo essere più diavoli, cioè quello che siamo! Anche fare fallo fa parte dell’intelligenza di una squadra. Le prime due sono state due gare diverse, la prima con il Liverpool siamo stati in difficoltà mentre la seconda con il Leverkusen con qualità . Ma l’importante è la nostra squadra: domani dobbiamo vincere. (Sportface.it)

