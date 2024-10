Milan-Club Brugge Fonseca in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodelladi Paulo, alla vigilia della sfida valida per la terza giornata della nuova Champions League 2024/25 trae Bayer Leverkusen. Reduce dalla sofferta vittoria interna per 1-0 contro l’Udinese, arrivata dopo oltre un’ora in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Reijnders, i rossoneri devono trovare la vittoria per sbloccarsi anche nella massima competizione europea. Il tecnico portoghese risponderà alle domande sul match, sui dubbi di formazione e probabilmente anche su alcuni singoli come Leao, la cui esclusione in campionato ha fatto rumore. Il 4-2-4 inoltre potrebbe essere messo in soffitta per il momento a causa del problema fisico occorso ad Abraham.