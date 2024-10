Comingsoon.it - Mike, stasera e domani su Rai 1 l’avventurosa storia dell'iconico conduttore televisivo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima di diventare una celebrità assoluto appuntamento quotidiano per milioni di telespettatori prima in Rai e poi per tanti anni sui canali Fininvest Michale Bongiorno ha avuto una giovinezza piena di avventura e azione. La miniserielo racconta21 ottobre e22 ottobre in prima serata su Rai 1. Le anticipazioni.