Migranti in Albania e poi riportati Italia Piantedosi dribbla la domanda sui costi | Ci sono spese anche per l’accoglienza in Italia

Prima 16 Migranti portati in Albania, poi 4 di questi riportati immediatamente in Italia. Infine anche gli altri 12, dopo due giorni di permanenza nei centri Italiani, riportati in Italia. Quanto è costato tutto questo? Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in conferenza stampa, risponde così. "La nave che abbiamo utilizzato" per trasferire i Migranti in Albania "è della Marina Militare, ha comunque dei costi di esercizio. Vi daremo conto di quanto ci costa il trasferimento dei Migranti che arrivano e che noi distribuiamo tutti i giorni in tutta Italia, e quanto ci costa l'accoglienza".

