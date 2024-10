Migranti, flop della sinistra in Europa: bocciato il dibattito sull'accordo Italia-Albania (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al Parlamento europeo respinto il tentativo di politicizzare la decisione del tribunale di Roma sui Migranti in Albania Ilgiornale.it - Migranti, flop della sinistra in Europa: bocciato il dibattito sull'accordo Italia-Albania Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al Parlamento europeo respinto il tentativo di politicizzare la decisione del tribunale di Roma suiin

Perché ora i migranti dall’Albania potrebbero non essere più rimandati indietro - 30. La motovedetta è partita dall'Albania questa mattina attorno alle 9. . Una norma primaria che il giudice dovrà obbligatoriamente prendere in considerazione nelle sue valutazioni. L’Esecutivo gioca la carta del potenziamento della norma italiana nel suo braccio di ferro con i giudici che invece - nelle loro ordinanze sull’esclusione del trattenimento dei migranti nel centro italiano in ... (Quotidiano.net)

Cpr in Albania - il governo approva il decreto legge sui Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti. Sono 19 nella lista : esclusi Camerun - Colombia e Nigeria - L’Ansa scrive che il decreto varato dal governo «dovrebbe rendere norma primaria l’indicazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio, e non più secondaria, come è invece il decreto del ministro degli Esteri, di concerto con quelli di Interno e Giustizia, con cui finora è stato annualmente aggiornato l’elenco». (Open.online)

Migranti e Paesi sicuri : il governo approva un decreto ad hoc per salvare il "modello Albania" - Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge "in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale" che dovrebbe, almeno nelle intenzioni dell'esecutivo, mettere al sicuro l'intesa tra Roma e Tirana e salvare il "modello Albania" dopo la decisione del tribunale. (Today.it)