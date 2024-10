Lapresse.it - Migranti, Bonelli come in “Love Actually”, il flash mob di Avs contro il governo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (LaPresse) In silenzio davanti a Palazzo Chigi sfogliando alcuni cartelloni “dedicati” alMeloni. È ilmob di Alleanza Verdi Sinistra ispirato alla celebre scena della lettera d’amore del film “” (che a sua volta richiamava il video di Bob Dylan per ‘Subterranean Homesick Blues’). Protagonista il leader di Europa Verde Angeloche cartello dopo cartello attacca ilsul tema del Centro per il rimpatrio italiano di Gjader in Albania e sulle critiche dell’esecutivo stesso e del presidente del Senato La Russa ai giudici che hanno deciso di non convalidare il trattenimento dei. Il tutto a pochi minuti dall’inizio della riunione del Consiglio dei ministri. “Mentre l’Italia va sottacqua Giorgia Meloni convoca un consiglio dei ministri non per parlare di queste cose ma per sferzare un altro attacco alla magistratura e ai giudici di questo Paese.