Meteo allerta maltempo da Nord a Sud Le previsioni del 21 ottobre

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilnon ha lasciato scampo alla nostra Penisola per tutto il weekend, colpendo principalmente le regioni centrali e sull'Appennino. Giorni brutti specialmente in Emilia Romagna dove oltre 80 millimetri di pioggia sono caduti sul territorio del capoluogo in quattro ore, dopo giorni di precipitazioni intense. Fango e detriti in città , oltre gli argini il torrente Ravone. Chiusi ponti e sottopassi nel Modenese. Problemi anche a Reggio Emilia, Ravenna e Piacenza. Critica la situazione su tutte le strade dell'Appennino. Oltre 3mila gli evacuati nella Regione. Ilnon lascia tregua nemmeno in Calabria, dove per la giornata di oggi, fino alle 24, l'è passata da arancione a gialla.  Condizioni in miglioramento nella giornata di oggi, lunedì 21. L'anticiclone in arrivo a partire dalporta tempo stabile su gran parte delle regioni.