Lapresse.it - Medioriente, Meloni vede emiro Qatar: “Fermo sostegno a Unifil”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia, ha ricevuto l’del, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani a Villa Doria Pamphilj, a Roma, nel quadro della visita di Stato che l’sta compiendo in Italia. Le discussioni, informa una nota di palazzo Chigi, “hanno focalizzato l’attenzione sulla situazione in Medio Oriente, dove il Presidente del Consiglio ha condiviso con l’ospite gli esiti delle sue recenti missioni in Giordania e Libano, confermando ilitaliano alla mediazione condotta dal, insieme a Egitto e Stati Uniti, per un accordo a Gaza. I due leader hanno affrontato anche il tema della situazione umanitaria nella Striscia e della grave crisi degli sfollati in Libano”.