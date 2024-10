Maternità surrogata, Roccella: “Medico deve segnalare casi sospetta violazione legge” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Un pubblico ufficiale, e anche il Medico, è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge sulla Maternità surrogata alla procura. E poi si vedrà". La ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, risponde così alla domanda di Tagadà su La7 se l'ufficiale di Stato civile di fronte al quale si presentino Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Un pubblico ufficiale, e anche il, è tenuto adidellasullaalla procura. E poi si vedrà". La ministra per la Famiglia, Eugenia, risponde così alla domanda di Tagadà su La7 se l'ufficiale di Stato civile di fronte al quale si presentino

L’ultimo scontro del governo è con i medici : smentita Roccella sull’obbligo di denunciare la maternità surrogata - Il medico, infatti, “ha il dovere di curare – spiega Anelli – Che il medico sia esonerato dall’obbligo di denuncia nei confronti del proprio paziente lo si desume anche dal Codice penale. ” Quindi, spiega il presidente Fnomceo, “il medico non deve, è vero, ostacolare la giustizia, ma non deve, soprattutto, porre in essere atti che mettano a rischio la relazione di cura, limitando la tutela ... (Lanotiziagiornale.it)

Maternità surrogata : Anelli - medico deve curare - non ha obbligo denuncia - Quindi il medico non deve, è vero, ostacolare la giustizia ma non deve, soprattutto, porre in essere atti che mettano a rischio la relazione di cura, limitando la tutela della salute dei cittadini”. Milano, 21 ott. Così Filippo Anelli, presidente di Fnomceo, replica alle dichiarazioni -ai microfoni di Tagadà su La7- della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, secondo cui “i medici in quanto ... (Lapresse.it)

La ministra Roccella : «Medici devono denunciare maternità surrogata». La replica : «No - il nostro dovere è curare» - Ha messo in evidenza che l’articolo 365 del Codice penale esonera i medici dall’obbligo di denuncia quando il referto potrebbe esporre il paziente a un procedimento penale. In risposta, Filippo Anelli ha ribadito che ‘il medico è tenuto a garantire la salute dei pazienti’. Successivamente, seguiranno le dovute valutazioni’. (Thesocialpost.it)