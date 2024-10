Tg24.sky.it - Maternità surrogata, Roccella: “Anche il medico deve segnalare i casi di Gpa”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il, così come il pubblico ufficiale, “è tenuto a” alla Procura idi “sospetta violazione della legge sulla". A dirlo è stata la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia, tornando a parlare della gestazione per altri, a distanza di pochi giorni dall'approvazione in Senato della legge che rende la Gpa un reato universale. "Spero che l'applicazione della legge abbia un effetto fortemente dissuasivo", ha aggiunto, ricordando che "in Italia c'è una procedura che protegge i minori e assicura la possibilità al compagno del genitore biologico di essere riconosciuto come genitore".