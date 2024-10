Maternità surrogata, la stoccata della Littizzetto: "Cara Meloni, lo sai che dovresti mettere in galera il tuo amico Elon Mask?" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Come ogni domenica sera, Luciana Littizzetto ha letto la sua "letterina" aperta, questa volta indirizzata alla Premier Giorgia MEloni. L'argomento è quello della settimana: la Gpa che è diventata reato universale: "MEloni, sai che il tuo amico Musk ha avuto ben due figli con la Maternità surrogata? Quindi spiegami, l'utero in a Milleunadonna.it - Maternità surrogata, la stoccata della Littizzetto: "Cara Meloni, lo sai che dovresti mettere in galera il tuo amico Elon Mask?" Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Come ogni domenica sera, Lucianaha letto la sua "letterina" aperta, questa volta indirizzata alla Premier Giorgia. L'argomento è quellosettimana: la Gpa che è diventata reato universale: ", sai che il tuoMusk ha avuto ben due figli con la? Quindi spiegami, l'utero in a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Littizzetto a Che tempo che fa si rivolge a Meloni : “Gestazione per altri reato universale? E allora il tuo amico Elon Musk?” - “La gestazione per altri, da ora in avanti, non si potrà più fare nemmeno all’estero. Eppure in 65 Paesi del mondo è ammessa”. E rivolgendosi alla presidente del Consiglio: “È il tuo idolo, tra un po’ gli permetti di parcheggiare le Tesla a Palazzo Chigi, eppure…”. . La tradizionale “letterina” di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa è stata dedicata all’introduzione del reato universale, ... (Ilfattoquotidiano.it)