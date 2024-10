Maria Rosaria Boccia indagata, ecco perché: il punto sulle indagini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maria Rosaria Boccia indagata per truffa: i fatti contestati – L’imprenditrice nel settore degli eventi e al centro dello scandalo Sangiuliano, è finita sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Pisa per un’indagine legata a una presunta truffa. La notizia è stata resa pubblica dalla procuratrice Teresa Angela Camelio, che ha confermato l’apertura di un’inchiesta riguardante un progetto imprenditoriale legato a un immobile, risalente al 2021. Approfondiamo la vicenda. indagini preliminari in corso Secondo quanto dichiarato dalla Procura, il caso si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, Maria Rosaria Boccia gode della presunzione di innocenza fino all’eventuale conclusione del procedimento giudiziario. Urbanpost.it - Maria Rosaria Boccia indagata, ecco perché: il punto sulle indagini Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)per truffa: i fatti contestati – L’imprenditrice nel settore degli eventi e al centro dello scandalo Sangiuliano, è finita sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Pisa per un’indagine legata a una presunta truffa. La notizia è stata resa pubblica dalla procuratrice Teresa Angela Camelio, che ha confermato l’apertura di un’inchiesta riguardante un progetto imprenditoriale legato a un immobile, risalente al 2021. Approfondiamo la vicenda.preliminari in corso Secondo quanto dichiarato dalla Procura, il caso si trova ancora nella fase dellepreliminari e, come previsto dalla legge,gode della presunzione di innocenza fino all’eventuale conclusione del procedimento giudiziario.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per truffa : “Partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile” - Nel mirino della procura ci sono anche i guadagni dell’imprenditrice di Pompei. La 41enne a chi le chiedeva un commento sull'indagine ha risposto: "Sono impegnata in questo momento: sto lavorando" Nuovi guai per Maria Rosaria Boccia. La presunta ex consulente di Sangiuliano è indagata a Pisa . (Ilgiornaleditalia.it)

Maria Rosaria Boccia indagata per truffa dalla Procura di Pisa - Il procedimento, prosegue la procuratrice, «si trova nella fase delle indagini. . La conferma, dopo anticipazioni giornalistiche di giorni fa, arriva dalla procuratrice Teresa Angela Camelio con una nota. . Precisando che i fatti riguardano "la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". (Gazzettadelsud.it)

Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa dalla Procura di Pisa - La notizia è stata confermata direttamente dalla procuratrice Teresa Angela Camelio con una nota, dopo le anticipazioni giornalistiche dei giorni scorsi (a darne notizia per primo era stato il Fatto Quotidiano). “Ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del presente comunicato stampa, consistenti nel fatto che è già circolata la notizia concernente il possibile ... (Tpi.it)