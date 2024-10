Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per truffa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa dalla procura di Pisa. La conferma, dopo anticipazioni giornalistiche di giorni fa, arriva dalla procuratrice Teresa Angela Camelio con una nota. Precisando che i fatti riguardano "la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Il procedimento, prosegue la procuratrice, "si trova nella fase delle indagini preliminari" e pertanto Boccia "beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza, e che è stato notificato l'invito a comparire per rendere interrogatorio all'indagata e al suo difensore". Quotidiano.net - Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per truffa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024)perdalla procura di. La conferma, dopo anticipazioni giornalistiche di giorni fa, arriva dalla procuratrice Teresa Angela Camelio con una nota. Precisando che i fatti riguardano "la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Il procedimento, prosegue la procuratrice, "si trova nella fase delle indagini preliminari" e pertanto"beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza, e che è stato notificato l'invito a comparire per rendere interrogatorio all'e al suo difensore".

